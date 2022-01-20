موسيماني: فعلت مع حمدي فتحي في الأهلي ما لم ينجح مع صلاح في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن رأيه في تغيير مركز النجم المصري وقائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح.

موسيماني قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"محمد صلاح عندما يلعب في مركز ليس مركزه هذا ليس سهلاً".

وأضاف :"صعب أن محمد صلاح يلعب في وسط الملعب مكان محمد النني أو عبد الله السعيد، صلاح لم يلعب في وسط الملعب طوال تاريخه الاحترافي سواء كان مع بازل أو روما".

وكشف موسيماني خلال تصريحاته، قائلاً :"حصل معي في فريقي حول تغيير المراكز، البعض كان حزينًا وقالو لي (لا نعطي أفضل مستوى)".

وتابع :"أنا أحترم هؤلاء اللاعبين لأنهم يقولوا الحقيقة".

وأنهى :"بالمناسبة غيرت مركز حمدي فتحي من لاعب وسط إلى قلب دفاع بين بدر بانون وأيمن أشرف وكان رائعًا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، لينتظر "الفراعنة" متصدر المجموعة الخامسة والتي تشهد تواجد منتخبات (كوت ديفوار - غينيا الاستوائية - سيراليون - الجزائر).