البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدلا كبيرا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أثارت البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد جدلا كبيرا بعدما رصدت بعض الصور غضبه عقب استبداله خلال مباراة فريقه أمام برنتفورد.



وفاز مانشستر يونايتد 3-1 على برنتفورد في المباراة التي جمعتهما الأربعاء بالدوري الإنجليزي، لكن المدرب رالف رانجنيك استبدل لاعبه البرتغالي بعد 71 دقيقة بالمدافع هاري مجواير عندما كانت النتيجة 2-صفر.

وظهر الغضب على ملامح وجه رونالدو، الذي غاب عن آخر مباراتين للإصابة، وألقى سترته قبل أن يواصل تعبيره عن غضبه على مقاعد البدلاء، ووجه بعض الكلمات لمدربه أثناء مصافحته لحظة خروجه.

لكن رانجنيك حاول تهدئته بعد بضع دقائق بالحديث معه عقب تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثالث.

وعقب المباراة قال رانجنيك للصحفيين: "رد فعله، لماذا أنا؟ لقد أبلغته أنني أتخذ القرار لصالح الفريق لأننا كنا متقدمين 2-صفر في ملعب (أستون) فيلا وفي النهاية تعادلنا 2-2 وكنت غاضبا لعدم تغيير أسلوب اللعب إلى 5 مدافعين".

وواصل: "قررت اللعب بخمسة مدافعين بوجود هاري مجواير، (رونالدو) لم يكن سعيدا، إنه هداف ويريد البقاء على أرض الملعب والتسجيل. لكن كان من المهم أن نلعب بكثافة في الدفاع".

وأضاف: "قلت له إنني أتفهم موقفه، لكن ربما عندما تكون مدربا بعد عدة أعوام ستتخذ القرار ذاته، لم أتوقع أن يعانقني، لكن لا توجد مشكلة معه".

وانتقد مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أداء فريقه في الشوط الأول، حيث تفوق برنتفورد على ضيفه قبل أن يسجل أنطوني إلانجا وميسون جرينوود وماركوس راشفورد ثلاثية بعد الاستراحة.

وحقق يونايتد فوزا مهما في ظل سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين: "لكي أكون منصفا فبدون دي خيا وإنقاذه العديد من الفرص لكانت الأمور صعبة".

وواصل: "كنا سيئين في تمريراتنا ولم نلعب بقوة في الالتحامات وخسرنا المواقف المتكافئة، كنا متوترين عند الانطلاق في هجمات مرتدة".

وأضاف: "برنتفورد كان شرسا وشجاعا في كل النواحي التي تحدثنا عنها في الاستراحة".

وبدا أن ما تحدث عنه رانجنيك خلال الاستراحة أتى ثماره فيونايتد كان مختلفا تماما في الشوط الثاني.

وأصبح يونايتد يتأخر بنقطتين عن وست هام يونايتد رابع الترتيب ويملك مباراة مؤجلة.