تعرف على أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد تأهل "الفراعنة" لثمن نهائي كأس إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

وكالات_الخليج 365

أعرب مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عن سعادته بتأهل "الفراعنة" إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك بعد فوزهم على السودان 1-0، أمس الأربعاء.



ويدين المنتخب المصري بالفضل في الفوز على السودان، إلى مدافعه محمد عبد المنعم، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 36.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أشكر اللاعبين على مستواهم المميز اليوم، كان يمكننا تسجيل أكثر من هدف، وبصفة عامة كنا الفريق الأفضل".

وتابع: "السودان حاول استغلال بعض الأخطاء التي ارتكبناها، واعتمدوا على الهجمات المرتدة، لكن منتخب مصر نجح في فرض أسلوبه خلال اللقاء".

وأوضح المدرب البرتغالي، أن انتهاء معظم مباريات كأس الأمم الإفريقية الحالية بنتيجة 1-0، يعكس الطريقة التي يتبعها العديد من المنتخبات في البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفا في المجموعة الرابعة، برصيد ست نقاط، وسيواجه في الدور المقبل، بطل المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات كوت ديفوار، الجزائر، غينيا الاستوائية، وسيراليون.