ما هي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

تقام مساء اليوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية وكأس الأمم الأفريقية.



وتستكمل الخميس منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت يوم 9 يناير/ كانون الثاني الحالي وتستمر إلى 6 فبراير شباط المقبل.

يبحث منتخبا سيراليون وغينيا الاستوائية عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في المباراة التي تجمعهما بالجولة الثالثة لأمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق جواد بدة.

يختتم منتخب الجزائر مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، عندما يواجه كوت ديفوار الخميس، حيث تنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

يواجه منتخب مالي نظيره موريتانيا في الجولة الثالة من كأس أمم أفريقيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق سوار الذهب.

يواجه منتخب تونس نظيره الجامبي مساء الخميس، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف.

يستضيف فريق أرسنال نظيره ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مساء الخميس، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يدخل فريق ريال مدريد منافسة جديدة بعد تتويجة بلقب كأس السوبر الإسباني منذ أيام قليلة، حين يلاقي إلتشي في كأس ملك إسبانيا، الخميس.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، ولم تحصل أي قناة عربية على حق بث منافسات كأس ملك إسبانيا.

يدخل فريق برشلونة تحديا جديدا حين يلاقي أتلتيك بلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس، حيث تبدأ المباراة الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ليلا بتوقيت أبوظبي، ولم تحصل أي قناة عربية على حق بث منافسات البطولة.

في إطار الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية، يستقبل فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، حيث تنطلق المباراة الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق الشباب نظيره الفتح في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تبدأ المباراة الساعة 6:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:10 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.