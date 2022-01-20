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«أرسنال وليفربول».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 20 يناير العديد من المباريات المهمة بـ مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة ضد إلتشي في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا، وقمة أرسنال ضد في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أرسنال X ليفربول – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

إلتشي X ريال مدريد – 8 مساء

اتلتيك بيلباو X – 10.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

سيراليون X غينيا الإستوائية – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

كوت ديفوار X الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مالي X موريتانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جامبيا X تونس – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات

خيتافي X غرناطة – 8 مساء - beIN Sports Fr 6 HD max


مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور X هاتاي سبور – 4 عصرًا

جالاتا سراي X قاسم باشا – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

روما X ليتشي – 10 مساء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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