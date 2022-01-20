«أرسنال وليفربول».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 20 يناير العديد من المباريات المهمة بـ مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا، وقمة أرسنال ضد ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
أرسنال X ليفربول – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
إلتشي X ريال مدريد – 8 مساء
اتلتيك بيلباو X برشلونة – 10.30 مساء
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية
سيراليون X غينيا الإستوائية – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max
كوت ديفوار X الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 1 Max
مالي X موريتانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max
جامبيا X تونس – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي X غرناطة – 8 مساء - beIN Sports Fr 6 HD max
مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانيا سبور X هاتاي سبور – 4 عصرًا
جالاتا سراي X قاسم باشا – 7 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
روما X ليتشي – 10 مساء