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الامارات | معاناة أتلتيكو مستمرة.. يودع الكأس على يد ريال سوسيداد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطاح ريال سوسييداد بضيفه أتلتيكو مدريد بطل الدوري من الدور ثمن النهائي لمسابقة كاس ملك إسبانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 2-صفر أمس.

ومنح المهاجم الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي التقدم لريال سوسييداد في الدقيقة 33 بضربة رأسية، وعزز المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث التقدم مطلع الشوط الثاني (47). وجاء خروج أتلتيكو مدريد من مسابقة الكأس بعد أسبوع واحد على إقصائه من مسابقة الكأس السوبر في عندما خسر امام أتلتيك بلباو 1-2.

ويعاني أتلتيكو مدريد الأمرين في الدوري أيضًا حيث يحتل المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف جاره المتصدر.
ولحق ريال سوسييداد بريال مايوركا ورايو فايكانو وقادش وريال بيتيس وفالنسيا.ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع حامل اللقب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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