شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفتش عن العلامة الكاملة أمام مصر المقاصة بكأس الرابطة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فيوتشر نظيره مصر المقاصة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما فاز مصر المقاصة على ايسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق، مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالي أملا في حصد اللقب ، ويغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ويتطلع تامر مصطفى، المدير الفني لمصر المقاصة، لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مباريات الدوري، لتحسين ترتيب الفريق الفيومى في جدول المسابقة لاسيما بعد الفوز العريض في الجولة الأولى للمسابقة على المصرى البورسعيدى ثم الفوز على ايسترن كومبانى بثنائية مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.