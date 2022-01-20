الامارات | «اليمامة» تمنح الظاهري سيف ولي عهد دبي للهجن في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة» تمنح الظاهري سيف ولي عهد دبي للهجن في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «اليمامة» بسيف ولي عهد دبي للهجن، أمس، على ميدان نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، بختام فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، الذي شهد إقامة أشواط الرموز لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، إذ تنافست 112 مطية تمثل (نقوة) الحلال في الخليج العربي على سيفي ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج، وخنجرين للزمول المفتوح والإنتاج.

ونجحت «اليمامة» في حسم المعركة مع 33 مطية تمثل نخبة الحول في الشوط المفتوح، وأهدت مالكها فرج علي بن حموده الظاهري، سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، وكسبت أيضاً ثلاثة ملايين درهم، وحلت في المركز الثاني «الدانة» ملك سعيد جابر عبدالله محمد، وجاءت ثالثة «الجموح» المملوكة لحمد راشد حمد غدير الكتبي.

في المقابل تنافست 24 مطية على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، وكان التألق والإنجاز من نصيب «إجاز» لمالكها أحمد سلطان الحلامي، وأهدته السيف الغالي ومليوني درهم، بينما جاءت في المركز الثاني «الريف» لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي، وكان المركز الثالث من نصيب «رغد» ملك سعيد راشد غدير الكتبي.

وسيطر شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي، وإخوانه، على صدارة ووصافة شوط الزمول المفتوح، الذي شهد مشاركة 31 من الزمول المتميزة، وأهدى «مبهر» لحمد راشد حمد غدير الكتبي، شعار مرغم الخنجر المفتوح ومليوني درهم، بينما جاء «شديد» لحمد راشد حمد غدير الكتبي، في المركز الثاني، ولم يذهب المركز الثالث بعيداً عن منطقة مرغم، وكان من نصيب «وضاح» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي.

وكانت الأمتار الأخيرة حاسمة في رحلة (متعب) نحو خنجر الزمول المفتوح للإنتاج، حيث انطلق بسرعة كبيرة وتخطى جميع المنافسين ليغرد وحيداً في الصدارة ونجح في انتزاع الرمز الغالي ويهديه لمالكه جمعة مبارك مغير الخيلي، وذهب ثاني المراكز في الشوط إلى (هجاج) ملك سعيد راشد سيف الغفلي، بينما حصل (ترس) لسالم راشد حضيرم الكتبي، على المركز الثالث.

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