الامارات | نادي النصر يستهدف إحراز 40 بطولة ولقباً في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر يستهدف إحراز 40 بطولة ولقباً في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، عبدالرزاق الهاشمي، أن هدف الشركة هو المنافسة على كل ألقاب البطولات خلال الموسم الجاري، خصوصاً مع تصاعد جرعة التفاؤل بعد التتويج بلقبي كأس نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر للكرة الطائرة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الثلاثية من خلال المنافسة على لقب الدوري، لافتاً إلى أن الهدف هو تحقيق ما لا يقل عن 40 بطولة بجميع الألعاب الفردية والجماعية لمختلف المراحل الموسم الحالي.

وقال الهاشمي: «طموح نادي النصر كبير دائماً، ويسعى للمنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، والآن أمامنا منافسة في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد، ونطمح للتويج باللقب».

وذكر أن النادي بالتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية لديه العديد من الخطط من أجل الأولمبياد القادم في باريس 2024، وذلك من خلال زيادة الدعم لنصيب سالمين لاعب القوى، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه حقق العديد من الإنجازات، ولديه أهداف طموحة ويواصل الحفاظ على مستواه.

وتابع: «خطتنا طموحة في نادي النصر، ونعمل وفق استراتيجية على المدى الطويل من أجل تحقيق الإنجازات، والجميع يعلم ما الذي يقدمه نادي النصر في مختلف الألعاب الرياضية، خصوصاً في مجال الكشف عن موهوبين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، لدعم المنتخبات الوطنية في كل المحافل، وهي رسالة وهدف النادي منذ زمن طويل، وما تحقق الموسم الماضي من إنجازات في ألعاب الطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى والدراجات يضعنا أمام هدف واحد، هو الحفاظ على المكتسبات من ناحية، والعمل على مضاعفتها من الناحية الأخرى».

وعن عدد ألعاب النادي في الوقت الحالي قال الهاشمي: «لدينا الآن 14 لعبة في نادي النصر ما بين جماعية وفردية، وعدد لاعبين ما بين 600 و700 لاعب في جميع الفئات والمراحل، ونعمل على دعمهم جميعاً، واستثمار أبرزهم من أصحاب المواهب، ليكونوا رافد مهما لجميع منتخباتنا الوطنية».

وتحدث رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية عن قانون الرياضة الجديد، الذي أعلنه مجلس الوزراء، مؤكداً أنه سيخدم القطاع الرياضي بالشكل الذي يتناسب مع طموح الدولة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، وأنه على الجميع أن يتعامل بإيجابية معه لاستثماره في دخول الخمسين عاماً الجديدة برغبة في مضاعفة الإنجازات، وإصرار على الارتقاء بالأداء والنتائج في كل المنافسات، لأن الرياضة وتطورها من معايير ومؤشرات تحضر الشعوب، وبالتأكيد فإن توقيت صدور القانون رسالة تفاؤل لكل من يهمه الأمر.

وعن أبرز قرارات المجلس الجديد لشركة الألعاب الرياضية بعد إعادة تشكيله، بقرار من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، قال: «الاجتماع الأول كان إيجابياً للغاية، والآراء كانت متفقة على هدف واحد، هو استمرار تحقيق البطولات، وزيادة عددها خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى ما كان عليه النادي من نشاط وحيوية وإنجازات قبل فترة (كورونا)، التي شهدت توقف المسابقات والأنشطة».

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