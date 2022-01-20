الامارات | النصر بطلاً لدوري شباب الصالات قبل جولتين من الختام

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطلاً لدوري شباب الصالات قبل جولتين من الختام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر ببطولة دوري كرة قدم الصالات لفئة الشباب، قبل ختام المنافسات بجولتين، بعد أن فاز على خورفكان بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما أول من أمس من الجولة 12 المؤجلة، وأصبح رصيده 34 نقطة، يليه المدام 24، كما ضمن النصر مقعداً له في نصف نهائي كأس الشباب، بحسب لوائح المسابقة.

وفي بقية المباريات، فاز المدام على اتحاد كلباء 8-1، وتعادل دبا الحصن مع البطائح 4-4.

بدوره، عبّر مدرب فريق النصر للرجال والشباب، البرازيلي روفائيل، عن سعادته بالفوز بدرع البطولة، مؤكداً أنه كان مستحقاً من جميع الجوانب. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أكثر من مكسب تحقق من خلال الفوز بدرع دوري الشباب، وأهمها بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب الموهوبين، الذين يمكنهم أن يشكلوا نواة حقيقية وقوية لمستقبل الفريق الأول، ويعطي دافعاً معنوياً وفنياً للتميز في المستقبل، إضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية. والفوز بالدوري إنجاز مستحق، ومن حق الجميع أن يفرح به، لكونه من صناعة الجميع، والشكر موصول لمشرف الفريق منصور بوسمرة، وإدارة النادي التي وفرت لنا كل ما طلبناه».

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