الامارات | رقم قياسي لبطولات وأنشطة الشارقة الرياضية في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لبطولات وأنشطة الشارقة الرياضية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي في بيان صحافي أمس، تسجيل رقم قياسي في عدد البطولات والأنشطة الرياضية التي أشرفت على تنظيمها «إدارة شؤون الرياضة والتطوير» بالتنسيق مع أندية الإمارة في الألعاب الفردية والجماعية، وأيضاً عدد اللاعبين الذين شاركوا فيها من الفئات السنية المختلفة. وذكر أن العام الماضي شهد أكثر من 200 نشاط، وبمشاركة نحو 2700 لاعب ولاعبة.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي: عدد كبير من اللاعبين أثروا البطولات، والمجلس سيواصل الجهود المبذولة في سبيل رعاية المواهب وصقلها وإعداد رياضيي الغد، الذين يشرّفون الإمارة الباسمة وكذلك صناعة القادة عبر الرياضة، ويعكس ما تجده الأندية من دعم وإمكانات وبنى تحتية تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج الرياضية وإقامة البطولات والأنشطة وتهيئة الأجواء للكوادر التدريبية واللاعبين.

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