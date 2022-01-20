الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إفريقيا
سيراليون - غينيا الاستوائية 20:00
ساحل العاج - الجزائر 20:00
مالي - موريتانيا 23:00
تونس - غامبيا 23:00
كأس الرابطة
أرسنال - ليفربول 23:45
كأس إسبانيا
إلتشي - ريال مدريد 20:00
بلباو - برشلونة 00:30
كأس الكويت
الساحل - النصر 17:25
خيطان - كاظمة 20:25
كأس الرابطة المصري
بيراميدز - المصري 16:30
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