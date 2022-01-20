شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم لمواجهة البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون اليوم الخميس استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة ، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن براون قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق .

ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون برنامجاَ بدنياً لتجهيز الإيفواري جان موريل الوافد الجديد لصفوف الدراويش ، وكانت البطاقة الدولية للاعب القادم من الدوري البيلاروسي قد وصلت إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم وأصبح جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وفضل الجهاز الفنى للفريق، عدم الإستعانة باللاعب في مباراة الاهلى التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في كأس الرابطة لحين اكتمال جاهزيته بشكل كامل لضمان ظهوره بشكل مميز مع الدراويش بداية من مواجهة البنك الاهلى المقبلة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس رابطة الأندية المستحدثة تقام بشكل تحضيري وذلك خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.