شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: "جايين ناخد كأس أفريقيا والناس عايزانى أمسك فى الشناوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن علاقته متميزة بجميع الحراس، وأنه يتعامل معهم كأنهم إخوته وليس كمدرب لهم وهو ما يخلق حالة من الود والحماس في نفس الوقت، في ظل المنافسة الشريفة بينهم لحماية عرين الفراعنة.

وقال الحضري لقناة أون تايم سبورت 1: "سعداء بالتأهل لدور الـ16 وننتظر المنتخب الذي سنلاعبه في هذا الدور، وأيا كان المنافس لن تكون المباراة سهلة".

وتابع الحضري: "جئنا إلى الكاميرون للفوز بكأس الأمم الأفريقية ولكن نأخذ كل مباراة على حدة، ونسير خطوة خطوة نحو اللقب إن شاء الله".

وأضاف: "احنا جايين ناخد البطولة ونذاكر جميع المنتخبات جيدا ونركز بشدة في التدريبات والمباريات"، وعن علاقته بمحمد الشناوى، قال مازحا: "الناس عايزاني أمسك في الشناوى علشان ترتاح"، مشددا على عدم صحة الشائعات التي تقال حول علاقته بحارس الأهلي، وأن العلاقة بينهما على أفضل ما يكون، وأن مستوى الشناوى في البطولة يسعده كما يسعده ثناء الجماهير على مستوى حارس الأهلى عقب كل لقاء.