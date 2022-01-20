شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات المرحلة الثانية لدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار ثان جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد الجولة الثانية لقاءات بين كلا من ، سموحة فى الزمالك فى السادسة مساءا و طلائع الجيش مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الأهلى فى نفس التوقيت .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر واتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر والترسانة والزهور و المعادى و منوف الرياضى.

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و حتى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.