موسيماني يدعم أكرم توفيق بصورة أسد: ستعود أقوى.. ويوجه رسالة هامة لمحمد هاني

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسالة دعم إلى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بقطع بالرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون حتى السادس من فبراير المقبل.

رسالة موسيماني إلى أكرم توفيق

ونشر موسيماني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة أكرم توفيق بصحبته صورة أسد وكتب تعليقا عليها: «ابني بالفعل نفتقدك وبإذن الله نمثلك بشكل جيد في المباريات المقبلة، عد لنا أقوى ونتمنى لك الشفاء».

وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد هاني، الظهير الأيمن للأحمر، تحدث خلالها الأول عن ضرورة العمل وبذل الجهد، خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة الظهير الأيمن الأساسي أكرم توفيق بقطع الرباط الصليبي، خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موسيماني يطالب محمد هاني بالاستعداد لخلافة أكرم توفيق

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن موسيماني تحدث مع محمد هاني وطالبه بالاستعداد بشكل جيد للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدا له أنه سيجرى الاعتماد عليه بشكل أساسي، خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ارتباطات على المستويين المحلي والأفريقي.

وأكد المصدر: «موسيماني أوضح لللاعب أنه يكون جاهزًا للمشاركة ضمن التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة، وطالبه أن يكون على قدر المسؤولية، خاصة أن الموسم طويل للغاية ويحتاج للاعب في أفضل مستوياته».

وشدد المصدر على أن المدير الفني أكد ثقته التامة في إمكانيان محمد هاني وقدرته على ذلك، لكن لا بد أن يثبت ذلك للجميع داخل الملعب، وتقديم أفضل مستوى له، وتعويض غياب أكرم توفيق الذي سيغيب طوال الموسم الحالي، ولن يعود قبل نهاية العام.

أكرم توفيق يظهر في الأهلي بعد عودته من الكاميرون

وظهر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق أمس، بعد عودته من الكاميرون، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويخضع أكرم توفيق لفحوصات طبية مكثفة حاليا، لحين الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر خارج مصر، لإجراء عملية جراحية في الركبة.

وعقد اللاعب عدة جلسات مع الجهاز الطبي، بقيادة أحمد أبو عبلة، للاطمئنان على حالته، وكذلك بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي طالبه بالحماس والعودة سريعا للملاعب، خلال الفترة المقبلة.

ويغيب أكرم توفيق عن الملاعب فترة طويلة، بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي.

أكرم توفيق تعرض للإصابة في لقاء نيجيريا

وتعرض أكرم توفيق، لإصابة قوية في مباراة مصر ونيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، وبعد إجراء أشعة للاعب تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني، مؤخرا عن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي، مشيرًا إلى أن تفسير البعض للإصابة بسبب التدخل القوي من جانب موسيس سيمون لاعب نيجيريا، أو بسبب سوء أرضية الملعب هو أمر غير صحيح، نظرا لأن سبب الإصابة أن ركبة اللاعب الثابتة «لفّت» دون تدخل من أحد، كعادة معظم إصابات الرباط الصليبي.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق الأهلي يجهز محمد هاني، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق سيخوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.