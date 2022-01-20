مواعيد مباريات دور الـ 16 فى أمم أفريقيا.. ومصر تنتظر متصدر المجموعة الخامسة الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - موعد مباراة منتخب مصر المقبلة فى كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجارى، بمنافسات دور الـ16 أمام متصدر المجموعة الخامسة من بين "الجزائر، غينيا الاستوائية، سيراليون، أو كوت ديفوار"، والذى سيتحدد غد الخميس بعد مباريات تلك المجموعة التى ستقام فى السادسة مساء.

تأهل منتخب مصر الى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل بعدما استطاع الفراعنة تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد عبد المنعم ليصل الفراعنة الى النقطة السادسة حاجزاً بهم المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة.

ويشارك في النسخة الحالية من المسابقة 24 فريقًا، يتم تقسيمهم على ست مجموعات، تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16، برفقة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

وجاءت مواعيد مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أفريقيا كالتالي..

بوركينا فاسو ضد الجابون: الأحد 23 يناير (السادسة مساءا).

نيجيريا ضد (لم يتحدد بعد): الأحد 23 يناير (التاسعة مساءاً).

غينيا ضد ثاني المجموعة السادسة: الإثنين 24 يناير (السادسة مساءاً).

الكاميرون ضد (لم يتحدد بعد): الإثنين 24 يناير (التاسعة مساءاً).

السنغال ضد (لم يتحدد بعد): الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساءاً).

المغرب ضد (لم يتحدد بعد): الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساءاً).

متصدر المجموعة الخامسة ضد منتخب مصر (لم يتحدد بعد): الأربعاء 26 يناير (السادسة مساءاً).

متصدر المجموعة السادسة ضد (لم يتحدد بعد): الأربعاء 26 يناير (السادسة مساءاً).