شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: مصر والكاميرون ونيجيريا والجزائر الأقرب للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق مصطفى، نجم ومدرب منتخب مصر السابق، أن منتخبات نيجيريا والكاميرون ومصر والجزائر. وتابع طارق مصطفى فى تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "طريق مصر للنهائي أصبح أسهل من المتوقع، ومستوى اللاعبين يتصاعد وأتوقع وصولها للمباراة النهائية".

وواصل: "الجزائر من المنتخبات القوية، لكن العقبة أمامها الآن هى الفوز على كوت ديفوار، لو تمكنت من هذا ستصل للمربع الذهبي بأريحية كبيرة".