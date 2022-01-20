شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: مصر والكاميرون ونيجيريا والجزائر الأقرب للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى طارق مصطفى، نجم ومدرب منتخب مصر السابق، أن منتخبات نيجيريا والكاميرون ومصر والجزائر. وتابع طارق مصطفى فى تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "طريق مصر للنهائي أصبح أسهل من المتوقع، ومستوى اللاعبين يتصاعد وأتوقع وصولها للمباراة النهائية".
وواصل: "الجزائر من المنتخبات القوية، لكن العقبة أمامها الآن هى الفوز على كوت ديفوار، لو تمكنت من هذا ستصل للمربع الذهبي بأريحية كبيرة".
وأضاف نجم ومدرب منتخب مصر السابق أن كل المنتخبات الكبيرة بعيدة عن مستوياتها فى أمم أفريقيا التي تحضتنها الكاميرون بمشاركة المنتخب الوطني الذ حجز مكانه في دور الـ16، قائلا: "بعض المنتخبات تراجع مستواها بشكل كبير، خاصة منتخب الجزائر الذي يلعب بنوع من التعالى وافتقد الروح التي كانت تميزهم في آخر موسمين".
وواصل مدرب منتخب مصر السابق: "من الضروري للمنتخب الوطني أن يتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي طالما طارق حامد خارج القائمة، منتخب مصر كان يتميز بالروح وعودتها في البطولة خلال الأدوار الإقصائية مطلب أساسي".
وواصل: "أتوقع تأهل الجزائر بالفوز على كوت ديفوار، وأتوقع أن تفوز غينيا الاستوائية على سيراليون وتواجه المنتخب الوطني في الدور المقبل".