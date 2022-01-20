شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: شخصية منتخب مصر ظهرت أمام السودان رغم السلبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مختار مختار، نجم الأهلي ومنتخب مصر، أن منتخب مصر ظهر أمام السودان ببطولة أمم أفريقيا والأداء بكل تأكيد كان مختلفًا عن مباراة نبجيريا وغينيا بيساو، وتمنى أن يتحسن الأداء خلال الأدوار القادمة بالبطولة.

وقال مختار في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس": "كنا مفتقدين الأمل من خلال المباراتين السابقتين في دور المجموعات من الناحية الفنية نظرًا لعدم توظيف اللاعبين في مراكزهم وغياب شخصية اللاعبين وكيروش كان له دور في ذلك".

وواصل: "منتخب مصر ظهرت شخصيته من أول دقيقة في المباراة حتى نهايتها عكس المباريات السابقة بالرغم من السلبيات وكان حريصًا على الفوز واستحوذ على المرة وهذا كان له مردود قوي في المباراة وإحراز محمد عبدالمنعم هدف الفوز".

وتابع: "المنتخب تميز بأداءه الجماعي والروح والإصرار ويوجد أكثر من لاعب أدى بشكل جيد في هذه المباراة ومنهم عمر كمال عبدالواحد ظهر مجهوده في الملعب لكن ينقصه التهديف، وايضًا على عكس المباريات السابقة ظهرت شخصية محمد صلاح في الملعب أمام غينيا بيساو والسودان"

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1، أى قبل 52 عاماً.