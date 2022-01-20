شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: محمد صلاح عليه ضغوط وأتوقع مواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، منافس مصر في الدور المقبل من بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "سيراليون قدمت مستوى رائعا أمام الجزائر وكوت ديفوار، وأتوقع مواجهتها في دور الـ 16 وفي كل الأحوال أيّا كان المنافس المباراة لن تكون سهلة".

وتابع عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على أون تايم سبورتس: "كأس مصر في نسخته المقبلة للعام الحالي سينطلق في فبراير المقبل".

وبالنسبة لمصير كيروش قال عامر حسين: "كانت هناك ضغوط شديدة لرحيله بعد مباراة نيجيريا وهذا مستحيل، كنا نريد أن يفهم الناس أن الأمور ليست سهلة".

وتابع: "لا أعلم ما هي قيمة الشرط الجزائي لعقد كارلوس كيروش، ولم أر العقد حتى الآن، خالد الدرندلي هو من يعرف قيمة العقود".

وعن مصير كأس مصر الموسم الماضي، قال: "أجهز تصورًا للموسم بالكامل وسأعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وقدم عامر حسين عضو اتحاد الكرة الدعم والمساندة للمدير الفني للمنتخب قائلا: "ندعم كيروش والجهاز حتى لو المستوى لم يصل للشكل المطلوب، والروح التي ظهرت عند اللاعبين وإصرارهم على الفوز مطلوبة، وهذا شيء جيد"، وواصل: "كانت هناك عصبية من اللاعبين بعد الخسارة من نيجيريا، ولكن عندما يهدأون المستوى يكون أفضل".

وأضاف: "محمد صلاح مطالب بالهدوء أكثر من ذلك مثلما يكون هادئًا مع ليفربول، وسيكون أفضل، لأن عليه ضغط كبير وهو ليس تحت الاختبار هو من أفضل 3 لاعبين في العالم".

وواصل عضو اتحاد الكرة: "لم أكن أتوقع لكاس الرابطة ستنجح بهذه الدرجة، حماس شديد وعصبية جعلتنا نشعر أن الأندية تعتبرها بطولة قوية وأندية تلعب على البطولة، حتى الآن هي نجحت بشكل جيد، والنسخة المُقبلة ونظامها، ستكون على حسب التوقيتات الدولية، وستكون بخروج المغلوب".