شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: حالتى تتشابه مع مؤمن زكريا وأعانى من مرض مزمن بالأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، عن تطور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، قائلا: "حالتى تتشابه مع مؤمن زكريا وأعانى من مرض مزمن فى الأعصاب".

وأضاف قاسم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم: "لم أكن أرغب فى انتشار الأمر بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أني أتاجر بمرضي".