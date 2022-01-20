شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يتسلح بـ 21 لاعبا استعدادا للمقاصة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي تدريباته أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس. ويلتقى فيوتشر إف سي نظيره مصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفي الإطار ذاته، أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، عن قائمة الفريق التي ستواجه مصر للمقاصة، والتي جاءت كالتالي..

حراسة المرمى: محمود حمدي - محمد طارق.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمود رزق - طارق طه - سعد سمير - محمد ربيعة - جوناثان - فارس طارق.

خط الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت - أيمن الصفاقسي - غنام محمد غنام - محمد رضا - أنسيت أبل - عمر صلاح - عربي بدر - أشرف مجدي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويتصدر فيوتشر إف سي جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة، برصيد 6 نقاط.