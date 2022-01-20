شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة فريق إيسترن كومباني لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم الخميس في الثانية والنصف مساءً باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر كأس رابطة الأندية المحترفة، وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا ، عماد حمدى.

الدفاع: كمال أبو الفتوح -محمد صالح -أحمد عبد الموجود (جوده) - خالد مصطفى - صابر الشيمي - الحسني طه - بنچامين.

خط الوسط: أحمد ابو بكر (موكشا)-محمد علي بن مصطفى(طرابلسي) - مصطفى فريد - أحمد تمساح - أحمد حمزة (حمزاوي)- محمد ناصر مودي- يوسف مجدي عبد الغني.

الهجوم: فراس بن عايفية - أحمد أمين (أوفا) - احمد السعيد (متعب) - محمد حسن.