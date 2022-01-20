شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الهانى سليمان وغياب جمال أبرز ملامح قائمة سموحة استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته الختامية استعدادا لمباراة الجونة والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية فى الثانية والنصف عصرا فى الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وكان سموحة خسر فى أولى مبارياته أمام الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء وتعادل فى ثانى اللقاءات أمام البنك الأهلى بدون أهداف.

ويعود إلى قائمه الفريق الحارس الدولى الهانى سليمان والذى غاب عن مباراة فريقه الماضية، لمنح الفرصة لعمر صلاح للمشاركه فى المباريات، بينما يغيب عن الفريق اللاعب أحمد جمال والذى غاب عن الملاعب لأكثر من 6 شهور بإصابة الصليبى.

وعاد للإصابة بالخلفية بمزق فى المباراة الأخيرة أمام البنك والأولى له، ومن المنتظر أن يغيب حتى نهاية البطولة، وتمنعه الإصابة من المشاركة فى المباريات المقبلة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلق اليوم الخميس بأحد فنادق الإسكندرية عقب التدريب الصباحى بـ20 لاعبا، استعداد لمباراة الجمعة، وتشهد القائمة جميع الصفقات الحديثة، والتى تعد البطولة أفضل إعداد لهم كما وصفها أحمد سامى.