ملف الأربعاء.. الأهلي يطلب استعادة لاعبه.. ومن يواجه مصر في دور الـ16؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:
فيوتشر: الأهلي طلب وديا استعادة عبد المنعم
كيروش: كأس أفريقيا بدأت الآن.. وهدفنا الفوز بخماسية في دور الـ16
بينها السنغال والمغرب.. 3 مواجهات حسمت في دور الـ16 لأمم أفريقيا (بالمواعيد)
"فرص 4 منتخبات".. من يواجه مصر في دور الـ16؟
بينها السنغال والمغرب.. 3 مواجهات حسمت في دور الـ16 لأمم أفريقيا (بالمواعيد)
مصر ترافق نيجيريا لدور 16 بعد الفوز أمام السودان
تأهل 13 منتخبا.. مجموعة مصر تمنح بطاقة دور الـ16 لـ5 فرق دفعة واحدة
حجازي: جميع الفرق في أفريقيا قوية.. والقادم أفضل
تريزيجيه: احترمنا منتخب السودان.. وإن شاء الله نُسعد الشعب بالبطولة
نيجيريا تتصدر مجموعة مصر بالعلامة الكاملة بالفوز على غينيا بيساو
كرة يد.. احتراف حارس الأهلي في الدوري الألماني
تعرف على عقوبات اتحاد السلة بشأن مباراة الزمالك والأهلي
فيديو.. رأس عبد المنعم تترجم أفضلية مصر على السودان
تريزيجيه: احترمنا منتخب السودان.. وإن شاء الله نُسعد الشعب بالبطولة
تعرف على عقوبات اتحاد السلة بشأن مباراة الزمالك والأهلي
بالفيديو.. أحمد ياسر ريان يتقدم لـ "ألتاي" بهدف مُبكر في مرمى فنربخشة بالدوري التركي
"بسبب العنف الجنسي".. المحكمة الإيطالية تؤيد حبس نجم البرازيل 9 سنوات