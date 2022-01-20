بينها السنغال والمغرب.. 3 مواجهات حسمت في دور الـ16 لأمم أفريقيا (بالمواعيد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحددت 3 مواجهات خلال من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد انتهاء مباريات 4 مجموعات من البطولة.

وتأهل بالفعل إلى دور الـ16 من البطولة 13 منتخبًا، بينهم تحسم مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة المقاعد المتبقية بالإضافة إلى ترتيب الأندية المتأهلة.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، أمام الجابون الذي حسم المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

ويحتل المنتخب السنغالي صدارة المجموعة الثانية، ويلعب أمام صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد ضمان تأهله وهو كاب فيردي.

أما المغرب صاحب الصدارة في المجموعة الثالثة، فسوف يلعب أمام منتخب مالاوي ثالث المجموعة الثانية.

3 مواجهات حسمت في دور الـ16 لأمم أفريقيا

بوركينا فاسو VS الجابون

23 يناير

السنغال VS كاب فيردي

25 يناير

المغرب VS مالاوي

25 يناير