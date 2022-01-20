تريزيجيه: احترمنا منتخب السودان.. وإن شاء الله نُسعد الشعب بالبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب الوطني، سعادته بالتأهل لدور الـ 16 من النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفاز المنتخب الوطني بهدف نظيف أمام نظيره السوداني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال تريزيجيه، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"مبروك الصعود لدور الـ16 ومنتخب السودان محترم واحترمناه".

وتابع لاعب المنتخب الوطني:" أول هدف لنا كان أن نتأهل لدور 16 وإن شاء الله القادم أفضل لنحقق البطولة التي تُعد هدفنا".

وأتم تريزيجيه تصريحاته بقوله:"نلعب كل مباراة على حدى والأهم اليوم هو الفوز وإن شاء الله الأداء يتحسن ونفرح الشعب المصري بالبطولة لأنه هدفنا منذ خروجنا من مصر".

وتأهل المنتخب الوطني لدور 16 من البطولة بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة برصيد 6 نقاط خلفًا للمنتخب النيجيري المتصدر بـ 9 نقاط.