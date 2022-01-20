"فرص 4 منتخبات".. من يواجه مصر في دور الـ16؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ينتظر منتخب مصر نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في بطولة أمم أفريقيا من أجل التعرف على منافسه في دور الـ16 من المنافسات.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات؛ كوت ديفوار (4 نقاط)- غينيا الإستوائية (3 نقاط) - سيراليون (نقطتان) والجزائر(نقطة واحدة).

ويلعب المنتخب المصري أمام متصدر المجموعة الخامسة.

وهناك نرصد فرص كل منتخب في تصدر مجموعته:

- فرصة الجزائر للصدارة:

صحيح أن المنتخب الجزائر عجز عن تحقيق الفوز في أول جولتين بجانب عدم تسجيل أي هدف إلا أن منتخب "محاربي الصحراء" لديهم الفرصة في الوصول للصدارة.

منتخب الجزائر سيواجه منتخب كوت ديفوار وهنا على رجال جمال بلماضي الفوز بفارق هدفين بجانب تعادل منتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

إذا تحقق هذا السيناريو سيتم حذف النتائج ضد منتخب سيراليون نظرًا لتساوي ثلاث منتخبات (الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية) في الرصيد بـ(4 نقاط).

وسيكون ترتيب المجموعة كالتالي: الجزائر (4 نقاط) تتفوق بفارق هدف - غينيا الاستوائية (4 نقاط) - منتخب كوت ديفوار (4 نقاط) - منتخب سيراليون (3 نقاط).

- فرص كوت ديفوار للصدارة

يستطيع منتخب كوت ديفوار في حالة الفوز على الجزائر أن يحسم الصدارة دون النظر لأي نتائج

في حالة تعادل كوت ديفوار مع الجزائر إذا انتهى لقاء غينيا الاستوائية مع سيراليون بالتعادل.

إذا تعادل منتخب كوت ديفوار مع الجزائر إيجابيا وفاز سيراليون بهدف على غينيا الإستوائية يمكن لكوت ديفوار تصدر المجموعة أيضًا.

إذا خسر منتخب كوت ديفوار بفارق هدف من الجزائر، وتعادلت غينيا الإستوائية مع سيراليون يتأهل منتخب كوت ديفوار في الصدارة.

- فرص غينيا الاستوائية للصدارة

إذا فازت غينيا الإستوائية على سيراليون، وتعادلت كوت ديفوار أو خسرت في مواجهة الجزائر.

إذا تعادلت مع سيراليون بنتيجة 3-3 وخسرت كوت ديفوار من الجزائر بنتيجة 1-0.

- فرصة سيراليون للصدارة

في حالة الفوز على غينيا الاستوائية مع خسارة أو تعادل كوت ديفوار مع الجزائر.