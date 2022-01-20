مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات وتوتنهام يقلب الطاولة على ليستر

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه برينتفورد 3 / 1، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات مجددا، بعد خسر أمام ولفرهامبتون صفر / 1 وتعادل مع أستون فيلا 2 / 2، في آخر مباراتين له بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.



على الجانب الأخر تلقى برينتفورد خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 عن طريق أنطوني إيلانجا، قبل أن يضيف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة .62



وفي الدقيقة 77 سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 85.



وفي مباراة أخرى خرج توتنهام هوتسبير بانتصار مُثير من أرض مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف.



وتقدم ليستر سيتي أولا بهدف من إمضاء الزامبي باتسون داكا في الدقيقة 24، ثم عادل توتنهام الكفة عن طريق هدافه هاري كين عند الدقيقة 38.



واستطاع أصحاب الأرض خطف هدف ثان جاء بعكس مجريات اللقاء، أحرزه جيمس ماديسون في الدقيقة 76 بعد تمريرة حاسمة من هارفي بارينيس.



رغبة توتنهام بالفوز ظلت قائمة حتى دخول المباراة في وقتها البديل الذي شهد تسجيل "السبيرز" هدفين قلب بهما النتيجة لصالحه في ظرف دقيقة واحدة، حملا توقيع الهولندي ستيفين بيرجوين.



ورفع توتنهام بهذا الفوز رصيده إلى 36 نقطة جعلته يرتقي للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 28 نقطة وظل عاشرا على سلم الترتيب.​​​​​​​



(وكالات)