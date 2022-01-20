شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب تحديد منافسه فى دور الـ16 بأمم أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب منتخب مصر ما ستسفر عنه مباريات الجولة الثالثة بالدور الأول للمجموعة الخامسة من بين "الجزائر، غينيا الاستوائية، سيراليون، أو كوت ديفوار"، غدا الخميس لتحديد اسم الفريق المنافس للفراعنة فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل، بعدما استطاع الفراعنة تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالى بهدف نظيف سجله اللاعب محمد عبد المنعم، ليصل الفراعنة إلى النقطة السادسة حاجزاً بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة.

ويشارك في النسخة الحالية من المسابقة 24 فريقًا، يتم تقسيمهم على ستة مجموعات، تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16، برفقة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

وجاءت مواعيد مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أفريقيا كالتالي..

بوركينا فاسو ضد الجابون: الأحد 23 يناير (السادسة مساء).

نيجيريا ضد (لم يتحدد بعد): الأحد 23 يناير (التاسعة مساء).

غينيا ضد ثاني المجموعة السادسة: الإثنين 24 يناير (السادسة مساء).

الكاميرون ضد (لم يتحدد بعد): الإثنين 24 يناير (التاسعة مساء).

السنغال ضد (لم يتحدد بعد): الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساء).

المغرب ضد (لم يتحدد بعد): الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساء).

متصدر المجموعة الخامسة ضد منتخب مصر (لم يتحدد بعد): الأربعاء 26 يناير (السادسة مساء).

متصدر المجموعة السادسة ضد (لم يتحدد بعد): الأربعاء 26 يناير (السادسة مساء).