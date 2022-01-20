شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاربعاء 19\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 19\1\2022 الكثير من الأحداث و الأخبارالمهمة، على رأسها رفض الأهلى تلميحات موسيمانى بالرحيل، وإعلان شوبير توقيع غرامة مالية على ياسر إبراهيم بعد خلافه مع وليد سليمان.
"صلاة الاستخارة" تحسم مكان إجراء جراحة الصليبى لأكرم توفيق
يحسم أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر قراره النهائى فى مكان إجراء جراحة الرباط الصليبى بعد أداء صلاة الاستخارة ، حيث ترك مسئولو الاهلى حرية اختيار مكان اجراء الجراحة للاعب بالتشاور مع الجهاز الطبى بقيادة أحمد أبو عبلة ، ويفاضل أكرم توفيق بين ثلاثة أماكن لإجراء جراحة الصليبى هى المانيا أو أسبانيا أو قطر.
شوبير: الأهلى يغرم ياسر إبراهيم بعد خناقته مع وليد سليمان فى التمرين
كشف الإعلامى أحمد شوبير أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قرر توقيع عقوبة مالية على ياسر إبراهيم مدافع فريقه بعد خناقته مع وليد سليمان فى التمرين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "ياسر إبراهيم ووليد سليمان الاثنين لسه راجعين من كورونا وخلقهم ضيق، وياسر إبراهيم دخل دخلة جامدة على وليد سليمان فى التدريب ووليد انفعل وحصل خلاف كبير بين الثنائى".
القرار ليس بيد الأهلى ..فيفا يُحدد موعد عودة بدر بانون بعد أزمة القلب
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر مستجدات إصابة المغربي بدر بانون مدافع الفريق، والذي يعاني من مشاكل في عضلة القلب على خلفية إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وهو الأمر الذى حدث مع أكثر من لاعب على مستوى العالم ويعد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحدث لعدد محدود من الأشخاص.