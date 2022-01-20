شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاربعاء 19\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 19\1\2022 الكثير من الأحداث و الأخبارالمهمة، على رأسها رفض الأهلى تلميحات موسيمانى بالرحيل، وإعلان شوبير توقيع غرامة مالية على ياسر إبراهيم بعد خلافه مع وليد سليمان.

"صلاة الاستخارة" تحسم مكان إجراء جراحة الصليبى لأكرم توفيق

يحسم أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر قراره النهائى فى مكان إجراء جراحة الرباط الصليبى بعد أداء صلاة الاستخارة ، حيث ترك مسئولو الاهلى حرية اختيار مكان اجراء الجراحة للاعب بالتشاور مع الجهاز الطبى بقيادة أحمد أبو عبلة ، ويفاضل أكرم توفيق بين ثلاثة أماكن لإجراء جراحة الصليبى هى المانيا أو أسبانيا أو قطر.

الأهلى يرفض تلميحات موسيمانى بالرحيل بعد الخلاف المادى رفض مسئولي النادى الأهلى التصريحات التي أطلقها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة حول رغبته في تدريب أحد منتخبات القارة الأفريقية حال الرحيل عن القلعة الحمراء بعد الخلاف بين الطرفين حول القيمة المادية للعقد الجديد ، ويرى مسئولي الاهلى أن المدرب الجنوب أفريقى يمارس الضغط على النادى بكل الطرق.

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين في صفوف المارد الأحمر خلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الرابطة لتجهيزهم للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالامارات مطلع فبراير المقبل.