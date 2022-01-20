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أخبار النادى الأهلى اليوم الاربعاء 19\1\2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 19\1\2022 الكثير من الأحداث و الأخبارالمهمة، على رأسها رفض الأهلى تلميحات موسيمانى بالرحيل، وإعلان شوبير توقيع غرامة مالية على ياسر إبراهيم بعد خلافه مع وليد سليمان.

"صلاة الاستخارة" تحسم مكان إجراء جراحة الصليبى لأكرم توفيق

يحسم أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر قراره النهائى فى مكان إجراء جراحة الرباط الصليبى بعد أداء صلاة الاستخارة ، حيث ترك مسئولو الاهلى حرية اختيار مكان اجراء الجراحة للاعب بالتشاور مع الجهاز الطبى بقيادة أحمد أبو عبلة ، ويفاضل أكرم توفيق بين ثلاثة أماكن لإجراء جراحة الصليبى هى المانيا أو أسبانيا أو قطر.

 

الأهلى يرفض تلميحات موسيمانى بالرحيل بعد الخلاف المادى

 

رفض مسئولي النادى الأهلى التصريحات التي أطلقها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة حول رغبته في تدريب أحد منتخبات القارة الأفريقية حال الرحيل عن القلعة الحمراء بعد الخلاف بين الطرفين حول القيمة المادية للعقد الجديد ، ويرى مسئولي الاهلى أن المدرب الجنوب أفريقى يمارس الضغط على النادى بكل الطرق. 

 

 

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين في صفوف المارد الأحمر خلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الرابطة لتجهيزهم للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالامارات مطلع فبراير المقبل.

 

شوبير: الأهلى يغرم ياسر إبراهيم بعد خناقته مع وليد سليمان فى التمرين

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قرر توقيع عقوبة مالية على ياسر إبراهيم مدافع فريقه بعد خناقته مع وليد سليمان فى التمرين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "ياسر إبراهيم ووليد سليمان الاثنين لسه راجعين من وخلقهم ضيق، وياسر إبراهيم دخل دخلة جامدة على وليد سليمان فى التدريب ووليد انفعل وحصل خلاف كبير بين الثنائى".

القرار ليس بيد الأهلى ..فيفا يُحدد موعد عودة بدر بانون بعد أزمة القلب

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر مستجدات إصابة المغربي بدر بانون مدافع الفريق، والذي يعاني من مشاكل في عضلة القلب على خلفية إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وهو الأمر الذى حدث مع أكثر من لاعب على مستوى العالم ويعد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحدث لعدد محدود من الأشخاص.

 

الأهلى يطمئن على معلول فى "فندق العزل" بعد إصابته بفيروس كورونا

 

حرص الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على التواصل الهاتفى مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق المتواجد فى الكاميرون رفقة منتخب بلاده للمشاركة فى كأس الامم الأفريقية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ، وطالب أبو عبلة النجم التونسى بالالتزام بالبروتوكول الطبى الموضوع للتعافى من الفيروس أملا فى سرعة تعافيه وعودته للملاعب 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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