برنامج رياضي لتفعيل مراكز أندية الحي

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وتهدف مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية إلى توفير الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم الجسدية ومستويات اللياقة البدنية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولية انطلاق 12 مركزا في 9 مناطق هي: الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، والقصيم، والطائف، وخميس مشيط، وتبوك وجازان، على أن تكون هناك خطة توسعية خلال هذه السنة لإضافة المزيد من مراكز أندية الحي في مختلف مناطق المملكة.
وقال الأمير خالد بن الوليد «تفعيل مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية هو جزء من جهود الاتحاد في دعم ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم لجميع أفراد المجتمع سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج جودة الحياة وتحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية وهو تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع».
يذكر أن التسجيل متاح لجميع أفراد المجتمع في برنامج مراكز أندية الحي الترفيهية عبر الموقع الالكتروني https://www.nc-sfa.com، حيث تنقسم فئات العضوية فيها إلى 5 أقسام، حيث تحصل الرسوم من قبل الاتحاد وإعادة استثمارها من أجل تطوير مستمر للبنية التحتية الرياضية والاقتصاد الرياضي بشكل عام.
فئات العضوية بالأندية
التذكرة اليومية: متاحة لجميع الأعمار وتبلغ قيمتها 10 ريالات.
فئة الأطفال: الاشتراك الشهري لفئة الأطفال من 5 سنوات إلى 15 سنة 40 ريالا.
فئة الشباب: فوق 15 سنة وتبلغ قيمة الاشتراك الشهري 60 ريالا.
العائلة الصغيرة: ولي الأمر وطفلان أو أقل وتبلغ قيمة الاشتراك الشهري 120 ريالا.
العائلة الكبيرة: ولي الأمر وأكثر من طفلين وتبلغ قيمة الاشتراك الشهري 200 ريال.
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