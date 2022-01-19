22 متسابقا يشعلون التنافس بفورمولا إي الدرعية 2022

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وسيشارك في النسخة الحالية من سباق الدرعية 2022، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية 22 متسابقا من دول مختلفة، تتقدمها البرازيل وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا واليابان والصين.
ويتقدم الفرق المشاركة، فريق «مرسيدس بنز إي كيو» الألماني حامل لقب الموسم السابع، حيث يحضر دون أي تغيير في التشكيلة، وبسائقيه البلجيكي ستوفيل فاندورن بطل الموسم المنصرم، والهولندي نك دي فريز، الحاصل على المركز الأول في سباق فورمولا الدرعية 2021، ويطمح بالحفاظ على اللقب، ولا سيما أن هذا الموسم هو الأخير الذي يشارك فيه الفريق.
الفرق المشاركة
- مرسيدس بنز إي كيو الألماني: حامل لقب الموسم السابع، يقوده البلجيكي ستوفيل فاندورن بطل الموسم المنصرم، والهولندي نك دي فريز، الأول في سباق فورمولا الدرعية 2021.
- أفالانش أندريتي الأمريكي: يضم البريطاني الشاب جاك دينس (أنجح صاعد في تاريخ البطولة من حيث عدد مرات اعتلاء المنصة)، والأمريكي أوليفر إسكيو، حامل لقب سباقات «إيندي لايتس».
- دراغون بينسكه أوتو سبورت الأمريكي: استعان بالإيطالي أنطونيو جيوفناري سائق منافسات الفورمولا1 السابق، والبرازيلي سيرجيو سيت كامارا (حقق أفضل مركز له في سباق الدرعية العام الماضي بحلوله رابعا).
- ماهيندرا ريسينغ الهندي: يقوده البريطاني أوليفر رولاند (أحد أسرع المتسابقين على الحلبة)، ومواطنه أليكساندر سيمز بطل الجولة الثانية في سباق فورمولا إي الدرعية 2019.
- إينفجن ريسينغ البريطاني: يعتمد على النيوزيلندي نيك كاسيدي بطل «سوبر فورمولا الياباني»، و»سوبر جي تي» والهولندي روبن فراينز المتوج بالمركز الثاني في الدرعية وموناكو خلال العام الماضي.
- دي إس تشيتاه الصيني: يضم الفرنسي جان إيريك فيرن الذي يملك لقبين، والبرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، الفائز بسباق الدرعية الأول عام 2018.
- نيو 333 الصيني: يشارك في البطولة منذ عام 2014، ويدخل الموسم الثامن بالسائق البريطاني أوليفر تيرفي، ومواطنه دان تيكتوم الذي يشارك في سباقات السيارات الكهربائية للمرة الأولى، بعد أن حقق فوزين في بطولة فورمولا2.
- نيسان إي دامس الياباني: يضم الألماني ماكسيميليان غانثر والسويسري سيباستيان بويمي الأكثر مشاركة في سباقات فورمولا إي، بواقع 356 سباقا، محققا منها 55 فوزا، كما صعد منصة التتويج 113 مرة.
- جاغوار تي سي إس البرطاني: يعول على خدمات البريطاني سام بيرد (الأول بسباق فورمولا إي الدرعية 2021)، والنيوزيلندي ميتش إيفانز (شارك للمرة الأولى في سباقات فورمولا إي عام 2016).
- تاغ هوير بورشه الألماني: يشارك بالثنائي الألماني باسكال ويرلين، وأندريه لوتيرير العضو الأساسي لبورشه والمشارك في 5 مواسم سابقة في فورمولا إي، كما أنه حامل لقب سباق «لو مان» 5 مرات.
- روكيت فينتوري الفرنسي: يشارك بالفرنسي إدواردو مورتارا والبرازيلي لوكاس دي غراسي، حيث حصل مورتارا على 92 نقطة الموسم الماضي، بينما يعد دي غراسي من أفضل السائقين بحصوله على لقب البطولة عام 2017.
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