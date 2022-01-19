قائمة الهلال للمونديال تخلو من الجدد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القائمة الأولية لفريق الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في فبراير المقبل.

وضمت القائمة المعتمدة من قبل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، اللاعب العائد من رحلة استشفاء عبدالله عطيف إضافة إلى عدد من العناصر الشابة كسعد الناصر وصهيب الزيد وعبدالله الزيد ومحمد القحطاني وعبدالله رديف وهي العناصر التي لم تظهر مع الفريق في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سجلت حضورها في المنتخبات السنية.

وخلت القائمة من الصفقات التي أتمها النادي في الفترة الشتوية الحالية (سعود عبدالحميد ومحمد العويس وعبدالرحمن العبيد)، فيما ينتظر أن يتم إضافة هذه الأسماء في حال نجح الهلال في شراء ما تبقى من عقود سعود والعويس والمرشح الآخر للفريق، عبدالإله المالكي.

قائمة الهلال لمونديال الأندية

عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني، محمد البريك، علي البليهي، خليفة الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، لوسيانو فيتو، عبد الله عطيف، ياسر الشهراني، صالح الشهري، ماثيوس بيريرا، عبدالله الحمدان، موسى ماريغا، ناصر الدوسري، أندريه كارليو، بافميتمبي قوميز، أمير كردي، جانغ هيو سو، محمد كنو، مدالله العليان، محمد الواكد، سالم الدوسري، متعب المفرج، مصعب الجوير، سعد الناصر، صهيب الزيد، محمد القحطاني، عبدالله رديف، محمد الخيبري، أحمد الجبيع، حمد اليامي، محمد جحفلي، عبدالله الزيد.

تذاكر مونديال المنتخبات

وعلى صعيد كأس العالم للمنتخبات 2022 بقطر، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس عملية بيع التذاكر بأسعار مخفضة فارضا إجراءات مشددة.

وبدأ بيع التذاكر بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 11 دولارا للسكان والمقيمين، وسط تخوف من انتشار جائحة فيروس كورونا، مما قاد الاتحاد الدولي (فيفا) والدولة المنظمة لفرض إجراءات مشددة على الوافدين بينها الحجر الصحي واستصدار بطاقة «هيا» لدخول الملاعب والتي تحتوي على معطيات عن حاملها منها شهادة تلقيه اللقاح.

وتصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، وهو ما يعادل ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، فيما يصل سعر تذكرة المباراة النهائية إلى 1607 دولار. ولم يعلن بعد عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول ملاعب المباريات التي تنطلق بدءا من 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

تنوع في التذاكر

وأعلن الفيفا عن توفر مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور المنطقة والعالم في مرحلة أولى من طرح التذاكر تستمر حتى الثامن من فبراير المقبل.

وقال فيفا» في حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب يجري بعدها إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئيا، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول 8 مارس المقبل».

أسعار خاصة

في ضوء القواعد التي اتبعها الاتحاد في بيع تذاكر النسخ السابقة من كأس العالم في أعوام 2010 و2014 و2018، يستفيد المشجعون من سكان الدولة المضيفة من أسعار خاصة لتذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ من 40 ريالا قطريا (نحو 11 دولارا) لمباريات النسخة المقبلة. وقالت الأمينة العامة لفيفا السنغالية فاطمة سامورا «هذه النسخة من كأس العالم هي لدولة قطر والمنطقة والعالم بأسره، ويأتي الإعلان عن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات البطولة ليؤكد على جهود الفيفا لتحقيق هدفه في إتاحة الاستمتاع بمنافسات الساحرة المستديرة لقاعدة أوسع من جمهور كرة القدم في أنحاء العالم».

تذاكر المرحلة (مونديال المنتخبات):

