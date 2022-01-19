مشاركة ثنائي التعاون ضد الطائي نظامية

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ورفضت لجنة الاستئناف احتجاج الطائي بشأن أهلية سميحان النابت وسيدريك إميسي لاعبي التعاون، في مباراة الفريقين بدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، الشهر الماضي، والتي انتهت بفوز التعاون 3/ 2 وتأهله إلى الدور ربع النهائي.
واحتج الطائي على مشاركة اللاعبين في المباراة لحصول كل منهما على إنذارين في كأس الملك الموسم الماضي.
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