شكرا لقرائتكم خبر مشاركة ثنائي التعاون ضد الطائي نظامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاحتجاج المقدم من إدارة نادي الطائي ضد التعاون حول أهلية مشاركة اثنين من لاعبيه.

ورفضت لجنة الاستئناف احتجاج الطائي بشأن أهلية سميحان النابت وسيدريك إميسي لاعبي التعاون، في مباراة الفريقين بدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، الشهر الماضي، والتي انتهت بفوز التعاون 3/ 2 وتأهله إلى الدور ربع النهائي.

واحتج الطائي على مشاركة اللاعبين في المباراة لحصول كل منهما على إنذارين في كأس الملك الموسم الماضي.