شكرا لقرائتكم خبر صالة الجوهرة تحتضن تصفيات كأس العالم للسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، لإقامة مباريات المنتخب السعودي ضمن المرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم خلال الشهر المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في هذه المرحلة مع منتخب إندونيسيا يوم 24 فبراير، ويخوض اللقاء الثاني مع منتخب لبنان يوم 27 فبراير.

وكان المنتخب السعودي لعب مباراتين مع نظيرة الأردني كسب الأول وخسر الثانية بالمرحلة الأولى للتصفيات.

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة (C) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيات بنظام الذهاب والإياب وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين)