الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لعودة محمود تريزيجيه في يناير الجاري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة طلب استعادة محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، وفريق أستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأول، خاصة في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن فريقه الإنجليزي، والعودة للدوري التركي، بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي، قبل فترة قليلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن ما تردد عن مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه، أمر غير صحيح، ولم تدخل الإدارة في أي مفاوضات سواء مع اللاعب أو النادي الإنجليزي خلال الفترة الماضية، لعودته لصفوف الفريق مرة أخرى.

وأكد المصدر أن محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني، وأستون فيلا الإنجليزي، خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني؛ إذ لم يطلب الأخير التعاقد معه في انتقالات يناير الجارية، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه مع الفريق، خلال الفترة الحالية.



وأوضح أن «تريزيجيه» لا يرغب في العودة لمصر في الوقت الحالي، ولديه إصرار كبير على استكمال رحلته الاحترافية في أوروبا، وتحقيق نجاحات كبيرة وصناعة اسم كبير له في القارة العجوز، مشيرًا إلى أن فكرة العودة لمصر في الوقت الحالي مرفوضة شكلا ومضمونا للاعب.

وأكد المصدر أن عودة محمود تريزيجيه محسومة للأهلي، حال استقراره على انهاء رحلته الاحترافية في أوروبا، لكن خلال الفترة الحالية غير مطروح على الإطلاق، مشددًا على أن اللاعب تركيزه في الوقت الحالي على الظهور بشكل جيد رفقة المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بالكاميرون لتكون فرصة له للتألق مرة أخرى مع فريقه أستون فيلا.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه رفقة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، التي تقام حاليا في الكاميرون.