شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت إدارة نادي الزمالك محاولات المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق لفسخ تعاقده مع الزمالك خلال يناير الجارى بسبب تأخر مستحقاته الشهرية لفترة تجاوزت الـ 3 أشهر وفقا لعقده.

وقامت إدارة نادي الزمالك بايداع 12 مليون جنيه صباح الإثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

طارق حامد يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتجديد تعاقده مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام طارق حامد لاعب وسط الفريق بطلب 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد لفترة جديدة، حيث ينتهي تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

ورفض طارق حامد تخفيض طلباته المالية ، فيما لم يتمسك بوضع شرط جزائي في عقده الجديد، ولكنه تمسك بأن يكون العقد الجديد لمدة 3 مواسم في حين أن إدارة الزمالك ترغب في التجديد له لمدة موسمين فقط.

سيناريو شيكابالا يتكرر ..أوباما يتفاجأ بتخفيض عقده فى الزمالك بقيمة 10 ملايين جنيه

علم الخليج 365 أن ثمة أزمة تلوح في الأفق تخص يوسف أوباما صانع العاب الزمالك والذي جدد عقده مع الفريق الأبيض مؤخراً لمدة 3 مواسم، ورغم توقيع أوباما على عقد يحصل بموجبه على 12 مليون جنيه سنوياً إلا أن العقد تم توثيقه بحيث يحصل بشكل رسمي على 2 مليون جنيه فقط.

الزمالك يترقب موقف بن شرقي عقب سداد مستحقاته

يترقب مسئولو نادى الزمالك موقف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب وسط الفريق، سواء بالموافقة علي التجديد أو حسم مصيره بالرحيل نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده، خاصة بعدما التزم مسئولو الزمالك بسداد مستحقاته المتأخرة كاملة منذ أيام.