شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطالب لاعبى المنتخب بتوجيه التحية للجماهير بعد التأهل لدور 16 أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اللاعبين التوجه للمدرجات من أجل تحية الجماهير التى حرصت على الزحف نحو الكاميرون لمؤازرة الفراعنة خلال مواجهة السودان.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، بعدما فاز على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ليرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 6 نقاط .

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.