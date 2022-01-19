شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة ودية للإسماعيلى قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة مباراة تجريبية يوم الأحد المقبل، فى إطار إستعدادات الفريق لمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى المقامة خلال شهر يناير الجارى.

واتفق الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أشرف عبد الكريم، مع فريق بورفؤاد أحد أندية دورى القسم الثاني، وذلك ضمن البرنامج الإعدادى للفريق لملاقاة المقاولون العرب فى رابع جولات كأس الرابطة التى ستقام على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

يأتى ذلك من أجل معرفة مدى جاهزية اللاعبين البدلاء من خلال الإطمئنان على مستواهم الفنى والبدنى للإعتماد عليهم خلال المباريات الحالية سعيًا وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنسجام والتفاهم بين جميع أعضاء الفريق قبل إستئناف مسابقة الدورى العام.

ويستعد الدراويش لإستضافة فريق البنك الأهلى عصر الجمعه القادم فى نفس البطولة التى يتصدر مجموعتها برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة والتى تضم أيضًا أندية الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والجونة.