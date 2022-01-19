شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير المصرية تؤازر الفراعنة أمام السودان فى قمة أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المصرية وكذلك الأفريقية والعربية على التواجد فى مدرجات ملعب أحمدو أهيدجو لمؤازرة المنتخب الوطنى خلال مواجهة منتخب السودان ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، واحمد سيد زيزو، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.