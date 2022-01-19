شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين مصر والسودان بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة مصر والسودان فى الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا المقامة حاليا على ستاد أحمدو أهيدجو، بالتعادل السلبى.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الطرفين، وكاد محمد الننى يسجل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة مستغلا هجمة للفراعنة ، بينما جاء الرد سريعا فى الدقيقة 4 من جانب صقور الجديان من هجمة مرتدة سددها مهاجم السودان خارج مرمى محمد الشناوى.

كما أهدر مصطفى محمد مهاجم الفرصة فرصة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة بعد وجه الكرة برأسه لتمر خارج المرمى السودانى فى الدقيقة 5، ويواصل لاعبو المنتخب الضغط عن طريق محمد صلاح وعبد الله السعيد ومرموش فى محاولة لهز الشباك السودانية.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء، أحمد سيد زيزو ، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.