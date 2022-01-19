شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل الاستعداد للأهلى.. وعودة يضم 7 ناشئين للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المقاولون العرب تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الفريق بالجبل الأخضر، في إطار استعداده للجولة المقبلة في كأس رابطة الأندية المحترفة أمام الأهلي الجمعة المقبل.

وقبل انطلاق المران عقد محمد عودة، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين، شرح فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية للاعبين وفقرات متنوعة بالكرة وأدى حراس المرمى تدريبا قويا تحت إشراف محمد يونس مدرب حراسة المرمى.

واختتم محمد عودة المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين وحرص خلالها على تنفيذ جوانب فنية وخططية محددة.

وشهد مران اليوم مشاركة 7 ناشئين في ظل منح الفرصة لشباب النادي المميزين وفي ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بغياب 11 لاعبا وانضم عمر بسام مهاجم الفريق لقائمة الغيابات بعد إصابته بفيروس كورونا.