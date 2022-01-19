شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تشارك فى معسكر الكاراتيه بالإسكندرية استعدادا للدورى العالمى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتيه للانسات فى معسكر مغلق باحد فناق الأسكندرية، فى إطارالاستعداد للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى المقرر إقامتها بالإمارات فى الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل .

ويضم المعسكر كلا من فريال أشرف و ياسمين الجويلى ، و نورسين على ، و أحلام حمدى ، بقيادة هانى قشطة المديرالفنى للمنتخب .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى السبت المقبل ، على أن يغادر اللاعبون غلى الامارات قبل البطولة بأيام قليلة .

وكانت فريال أشرف أصيبت وأسرتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتغيبت عن تسلم جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، التى فازت بها خلال نوفمبر الماضى، كأفضل رياضى عربى.



سيلفى لاعبى منتخب الكاراتيه



لاعبى الكاراتيه فى المعسكر



منتخب الكاراتيه