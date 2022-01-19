شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة سلبية بين مصر والسودان فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة مصر والسودان فى الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا المقامة حاليا على ستاد أحمدو أهيدجو، بالتعادل السلبى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء، أحمد سيد زيزو ، مروان داوود ، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الطرفين، وكاد محمد الننى يسجل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة مستغلا هجمة للفراعنة ، بينما جاء الرد سريعا فى الدقيقة 4 من جانب صقور الجديان من هجمة مرتدة سددها مهاجم السودان خارج مرمى محمد الشناوى.

كما أهدر مصطفى محمد مهاجم الفرصة فرصة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة بعد وجه الكرة برأسه لتمر خارج المرمى السودانى فى الدقيقة 5، ويواصل لاعبو المنتخب الضغط عن طريق محمد صلاح وعبد الله السعيد ومرموش فى محاولة لهز الشباك السودانية.

وانحصر اللعب فى وسط الملعب بعد مرور الـ15 دقيقة من عمر المباراة، وسيطر منتخب مصر على الكرة دون خطورة حقيقية على المرمى السودانى حيث انكمش صقور الجديان فى وسط ملعبهم لغلق المساحات أمام الفراعنة.

وفى الدقيقة 25 يفاجئ عمر كمال عبد الواحد الجميع بتسديدة قوية فى اتجاه مرمى السودان، لكنها تصطدم بأحد مدافعى الفريق وتمر خارج الملعب ويحتسبها الحكم ركلة ركنية لمنتخب مصر، وفى الدقيقة 27 حاول أيمن أشرف تسجيل الهدف الأول لكن الحارس السودانى يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

ويشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان، مواجهة كلا المنتخبين 4 مرات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز بـ 3 لقاءات وتعادلا فى مواجهة واحدة.

وحقق منتخب السودان فوزه الوحيد على الفراعنة بالبطولة القارية فى نصف نهائى نسخة 1970 بنتيجة 2-1 ، أى قبل 52 عاماً.