نيجيريا تتصدر مجموعة مصر بالعلامة الكاملة بالفوز على غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب نيجيريا فوزا على نظيره منتخب غينيا بيساو، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وافتتح صادق عمر أهداف المنتخب النيجيري في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وأحرز وليام تروست-إيكونج الهدف الثاني للمنتخب النيجري في الدقيقة 75 من زمن المباراة، والذي أكدته تقنية الفيديو بعد وجود حالة تسلل.

وتصدر المنتخب النيجري المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد أن حسم تأهله لدور الـ16 مسبقاً في الجولة الماضية.

وتأهل المنتخب المصري رفقة المنتخب النيجيري بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على المنتخب السوداني بهدف نظيف.

وودع منتخبا السودان وغينيا بيساو بطولة أمم أفريقيا، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة.