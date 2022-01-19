"تغيير وحيد".. تعرف على تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب السودان، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وشهد التشكيل مشاركة محمد عبد المنعم على حساب محمود حمدي "الونش" والذي تعرض للإصابة في مباراة غينيا بيساو الأخيرة.

ويتكون تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: منتخب نيجيريا (6 نقاط) - منتخب مصر (3 نقاط) - منتخب غينيا بيساو (نقطة) - منتخب السودان (نقطة).