بالفيديو.. أحمد ياسر ريان يتقدم لـ "ألتاي" بهدف مُبكر في مرمى فنربخشة بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

سجل المحترف المصري بصفوف نادي ألتاي إزمير، أحمد ياسر ريان هدف التقدم لفريقه في مرمى فنربخشة خلال المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من الدوري التركي.

وتقدم ألتاي بهدف مُبكر سجله أحمد ياسر ريان بالتحديد بعد مرور 14 دقيقة من عمر الشوط الأول حين وصلت الكرة على حدود منطقة جزاء فنربشخة لينطلق نحو المرمى ويُسدد الكرة في الشباك.

وحال انتهاء المباراة بفوز آلتاي سيرفع رصيده إلى النقطة 18 في جدول ترتيب الدوري، فيما سيتوقف رصيد فنربخشة عند النقطة 33 في المركز السابع.