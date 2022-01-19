هويسكا يستعير بابلو مارتينيز من ليفانتي، فهل يتعاقد معه بالمجان؟

استعار نادي هويسكا المنافس في الدوري الاسباني الدرجة الثانية، لاعب الوسط الشاب «بابلو مارتينيز» من ليفانتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد مدته 6 أشهر، تمهيدًا لضمه بعقد دائم في الميركاتو الصيفي 2022.

وطلب المدير الفني لنادي هويسكا «تشيسكو» التعاقد مع بابلو مارتينيز لإضافة المزيد من الخيارات في منطقة الإرتكاز، حيث يجيد بابلو لعب دور البوكس تو بوكس.

ورفض بابلو مارتينيز أندريس، صاحب ال23 عامًا، مواصلة الجلوس على دكة بدلاء ليفانتي خلال النصف الثاني من الموسم الجاري 2022/2021، وقرر الرحيل مع أول فرصة جاءته في الميركاتو الشتوي 2022، حتى لو إلى أحد أندية الدرجة الثانية من أجل تطوير مستواه الفني والبدني.

وشارك لاعب ألكوركون وسان سيباستيان وميرانديس الأسبق في 7 مباريات كأساسي و6 كبديل رفقة ليفانتي هذا الموسم، وكان دائمًا ما يتم استبداله، باستثناء مباراة وحيدة لعبها لمدة 90 دقيقة أمام خيتافي في الجولة التاسعة من الليجا.

وينتهي عقد بابلو مارتينيز مع ليفانتي في 30 يونيو 2022، ولم يجدد بعد عقده لتسهيل انتقاله بالمجان إلى ناد جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحتل نادي هويسكا المركز ال12 برصيد 30 نقطة، من 22 مباراة خاضها في منافسات الدوري الاسباني الدرجة الثانية هذا الموسم، بفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة للمباريات الفاصلة المؤهلة للدوري الاسباني الدرجة الأولى.