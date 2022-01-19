مشاهدة مباراة السودان ومصر في بث مباشر كورة اون لاين

شاهد بث مباشر مباراة اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 بين مصر والسودان. بشراكة ثلاثية بين الخليج 365 وجول العرب وكورة اون لاين.

تنطلق مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 19:00 جرينيتش، 22:00 السعودية، على باقة MAX بمجموعة بي إن سبورتس.

اختارت قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي عصام الشوالي للتعليق على لقاء ابناء وادي النيل بين مصر والسودان. في أول استبعاد للمعلقين المصريين بسبب وجود طرف عربي في اللقاء، وتطبيقًا لسياسة الحيادية في التعليق على المباريات العربية العربية.

يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مباراة اليوم بين مصر والسودان، وتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية وحوالي 75٪ رطوبة.

ويدير المباراة الحكم البتسواني «جوشوا بوندو» ويساعده كلاً من «جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وجيمس فريدريك إيميل وهيلدر مارتينيز دي كارفاليو» ويجلس الحكم المعروف باملاك تيسيما على تقنية الفيديو المساعد (الفار) ويساعده الحكمة المغربية «بشرى كربوبي».

تنقل مباراة اليوم بين مصر والسودان في المجموعة الرابعة التي تضم كذلك نيجيريا وغينيا بيساو، عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وقناة رينج، وقناة سبورت ديجيتال، وقناة V sport 3 النرويجية، وشبكة قنوات ESPN العالمية النسخة الهولندية، فضلاً عن قناة كانال 11 البرتغالية.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة D في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين على مصر والسودان في أول جولتين، ويكفيه التعادل من دون أهداف لانتزاع المركز الأول على طريقة الكاميرون والمغرب الذين جمعوا 7 نقاط في المجموعتين الأولى والثالثة.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط حصل عليهم بفوز بشق الأنفس أمام غينيا بيساو بهدف دون رد سجله نجم ليفربول «محمد صلاح» في الشوط الثاني من صناعة نجم الاهلي «عمرو السولية».

أما المنتخب السوداني فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادله السلبي الصعب مع منتخب غينيا بيساو في الجولة الأولى.

وخسر الفريق الملقب بـ «صقور الجديان» بثلاثة أهداف لهدف أمام نيجيريا في الجولة الثانية لتصبح فرصه مستحيلة في بلوغ دور ال16 خاصةً إذا ما خسر أو تعادل أمام رفاق محمد صلاح اليوم.

ويسعى رفاق الحارس علي أبو عشرين لرد اعتبارهم من الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام منتخب مصر في كأس العرب FIFA قطر 2021، حيث تلقت شباكهم لـ 5 أهداف دون رد.

مصر 1-0 السودان

ملعب أحمدو أهيدجو (ياوندي – الكاميرون)

كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة D – الجولة 3)

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